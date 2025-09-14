Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 19:16

Гнезда из пасты с куриными тефтелями в сырном соусе! Обалденный хит на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уютные, сытные и невероятно аппетитные гнёзда из пасты с куриными тефтелями в сырном соусе — это блюдо, которое соберёт всю семью за одним столом! Идеальное сочетание нежной пасты, сочных тефтелек и сливочного сырного соуса.

Приготовьте фарш: смешайте 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 50 г панировочных сухарей, соль и перец. Сформируйте небольшие тефтели. Обжарьте их на растительном масле до румяной корочки. Отварите 400 г пасты-гнёзда до состояния аль денте. Для соуса растопите 50 г сливочного масла, обжарьте 2 ст. л. муки. Тонкой струйкой влейте 500 мл молока, помешивая. Добавьте 200 г тёртого сыра, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Доведите до густоты. В форму выложите пасту, разложите тефтели, залейте сырным соусом. Посыпьте 50 г сыра. Запекайте 20 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавайте сразу, украсив зеленью. Хрустящая сырная корочка, нежная паста и сочные тефтели создают идеальный комфортный вкус! Это блюдо особенно хорошо с хрустящим хлебом и лёгким салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
паста
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.