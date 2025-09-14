Гнезда из пасты с куриными тефтелями в сырном соусе! Обалденный хит на ужин

Уютные, сытные и невероятно аппетитные гнёзда из пасты с куриными тефтелями в сырном соусе — это блюдо, которое соберёт всю семью за одним столом! Идеальное сочетание нежной пасты, сочных тефтелек и сливочного сырного соуса.

Приготовьте фарш: смешайте 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 50 г панировочных сухарей, соль и перец. Сформируйте небольшие тефтели. Обжарьте их на растительном масле до румяной корочки. Отварите 400 г пасты-гнёзда до состояния аль денте. Для соуса растопите 50 г сливочного масла, обжарьте 2 ст. л. муки. Тонкой струйкой влейте 500 мл молока, помешивая. Добавьте 200 г тёртого сыра, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Доведите до густоты. В форму выложите пасту, разложите тефтели, залейте сырным соусом. Посыпьте 50 г сыра. Запекайте 20 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавайте сразу, украсив зеленью. Хрустящая сырная корочка, нежная паста и сочные тефтели создают идеальный комфортный вкус! Это блюдо особенно хорошо с хрустящим хлебом и лёгким салатом.

