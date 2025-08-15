Томленая грудинка с коньяком! На бутерброды и в нарезку — вкуснота

Томленая грудинка с коньяком! На бутерброды и в нарезку — вкуснота! Этот рецепт превращает обычную грудинку в нежное, тающее во рту мясо с насыщенным вкусом. Коньяк придаёт блюду благородные нотки, а чеснок и перец — пикантную остроту. Идеально для праздничного стола или особого ужина!

Ингредиенты

Свиная грудинка – 1–1,2 кг

Чеснок – 1 головка

Лук репчатый – 3 шт.

Острый красный перец – 1 шт.

Минеральная вода – 100 мл

Коньяк – 50 мл

Соль, чёрный перец – по вкусу

Приготовление

Подготовка мяса: Сделайте глубокие надрезы в грудинке. Натрите её солью и перцем. Начинка: Чеснок и перец крупно порубите, аккуратно вложите в надрезы. Лук: Нарежьте кольцами и обложите ими мясо. Запекание: Заверните грудинку в фольгу, оставив сверху отверстие. Влейте минералку и коньяк. Томление: Запекайте при 180°C 1 час в фольге, затем раскройте и готовьте ещё 1–1,5 часа, пока не образуется румяная корочка.

Совет: подавайте с печёным картофелем или овощным рагу. Коньяк можно заменить красным вином для более мягкого вкуса.

