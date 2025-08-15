Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 16:30

Томленая грудинка с коньяком! На бутерброды и в нарезку — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томленая грудинка с коньяком! На бутерброды и в нарезку — вкуснота! Этот рецепт превращает обычную грудинку в нежное, тающее во рту мясо с насыщенным вкусом. Коньяк придаёт блюду благородные нотки, а чеснок и перец — пикантную остроту. Идеально для праздничного стола или особого ужина!

Ингредиенты

  • Свиная грудинка – 1–1,2 кг
  • Чеснок – 1 головка
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Острый красный перец – 1 шт.
  • Минеральная вода – 100 мл
  • Коньяк – 50 мл
  • Соль, чёрный перец – по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка мяса: Сделайте глубокие надрезы в грудинке. Натрите её солью и перцем. Начинка: Чеснок и перец крупно порубите, аккуратно вложите в надрезы. Лук: Нарежьте кольцами и обложите ими мясо.
  2. Запекание: Заверните грудинку в фольгу, оставив сверху отверстие. Влейте минералку и коньяк. Томление: Запекайте при 180°C 1 час в фольге, затем раскройте и готовьте ещё 1–1,5 часа, пока не образуется румяная корочка.

Совет: подавайте с печёным картофелем или овощным рагу. Коньяк можно заменить красным вином для более мягкого вкуса.

Ранее мы готовили домашнее мяско вместо химозной колбасы! Хоть на бутерброд, хоть в окрошку.

мясо
КОЛБАСА
грудинка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он не изгой»: в Совфеде высказались о разговоре Лукашенко с Трампом
Красноярские школьники жестоко избили сверстницу после отказа отдать вейп
Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в российском пиве
Российский «Роллтон» подозревается в финансировании ВСУ
Реструктуризация долга: как изменить условия кредита?
Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от саммита Путина и Трампа
Пламя охватило дом рядом с коттеджем короля эстрады
В российском регионе ищут пропавшую после ссоры с сожителем женщину
Консультантом Трампа на Аляске будет говоривший о российской угрозе генерал
Лукашенко сделал Трампу неожиданное предложение
«Ленинград» всё? Пять песен Шнурова под запретом — что грозит артисту
Военкоры увидели знак в переброске бомбардировщиков на Аляску
Стало известно, как Путин завершил свою поездку в Магадан
Зеленского обвинили во лжи из-за слов о завершении конфликта на Украине
Травмированного пенсионера-туриста спасли в горах Бурятии
Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
Появились кадры последствий взрыва пороха на рязанском заводе «Эластик»
Кабачковая икра по ГОСТу: тот самый советский рецепт
В Рязанскую область направлено 100 спасателей для ликвидации последствий ЧП
Проверка на прочность: как тестируют новые инженерные сети
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.