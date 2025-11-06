Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 18:18

Булгур по-турецки: проще простого и очень вкусно

Булгур по-турецки Булгур по-турецки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Булгур будет прекрасным вторым блюдом, а также гарниром к любимым продуктам. Мы предлагаем вам простой рецепт булгура по-турецки, который понравится всей семье. К слову, он идеально впишется в рацион вегетарианцев и веганов.

Вам понадобятся: оливковое масло — 3 ст. л., томат-паста — 1/2 стакана. Нарезать лук и пассеровать до прозрачного состояния, затем добавить нарубленный чеснок с перцем, слегка потушить. После этого ввести кубиками нарезанные томаты, добавить немного жидкости, все перемешать и тушить под крышкой около 15 минут. Затем положить булгур, влить оставшуюся жидкость, приправить и варить под крышкой еще 15 минут. Снять булгур с плиты на 30 минут для набухания крупы. Готовое угощение подайте с мелко нарезанной свежей зеленью.

Ранее мы поделились веганским рецептом жареных баклажанов с тофу.

Читайте также
Плов из булгура теперь любимый в семье: попробуйте этот простой рецепт, и готовится он быстрее, чем рис
Общество
Плов из булгура теперь любимый в семье: попробуйте этот простой рецепт, и готовится он быстрее, чем рис
Из обычного риса в незаменимого помощника по дому: простые лайфхаки для каждой хозяйки
Общество
Из обычного риса в незаменимого помощника по дому: простые лайфхаки для каждой хозяйки
По-уральски: рецепт фарша для пельменей — изумительно сочно
Семья и жизнь
По-уральски: рецепт фарша для пельменей — изумительно сочно
Шурпа с курицей: простой и сытный восточный суп! Ароматно, быстро, вкусно
Семья и жизнь
Шурпа с курицей: простой и сытный восточный суп! Ароматно, быстро, вкусно
Шарлотка по-советски: рецепт воздушного яблочного пирога
Семья и жизнь
Шарлотка по-советски: рецепт воздушного яблочного пирога
булгур
крупы
рецепты
национальная кухня
простые рецепты
веганы
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охраннику Джоли поступило предложение перейти на сторону России
Путин дал поручение по стратегии развития спортивной медицины
Путин выступил за усиление защиты персональных данных россиян
Кладовщик с малолетства насиловал сестренку: девочка сдала педофила медикам
Во Франции отреагировали на сообщения о визовых ограничениях для россиян
Стало известно, что делали сотрудники ТЦК с охранником Анджелины Джоли
В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»
«Приз хотели отдать американке»: Слуцкая о проигрыше на Олимпиаде-2002
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
«Гарнизон давно списан»: военэксперт о переброске сил ВСУ под Красноармейск
В ОП РФ рассказали, какие регионы Украины хотят воссоединиться с Россией
Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси
Белоруссия ответила Литве на скандальное предложение по границе
Путин раскрыл секрет успеха
«Наподобие Чернобыля»: раскрыта тактика Украины по диверсии на ЗАЭС
В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда
Бесплатный букет от незнакомца обошелся школьнице в 180 тыс. рублей
Путин раскрыл, какой процент детей в России занимаются спортом
Глава чешского кабмина ушел в отставку
Диетолог опроверг популярный миф о чае с малиновым вареньем
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.