Булгур по-турецки: проще простого и очень вкусно

Булгур будет прекрасным вторым блюдом, а также гарниром к любимым продуктам. Мы предлагаем вам простой рецепт булгура по-турецки, который понравится всей семье. К слову, он идеально впишется в рацион вегетарианцев и веганов.

Вам понадобятся: оливковое масло — 3 ст. л., томат-паста — 1/2 стакана. Нарезать лук и пассеровать до прозрачного состояния, затем добавить нарубленный чеснок с перцем, слегка потушить. После этого ввести кубиками нарезанные томаты, добавить немного жидкости, все перемешать и тушить под крышкой около 15 минут. Затем положить булгур, влить оставшуюся жидкость, приправить и варить под крышкой еще 15 минут. Снять булгур с плиты на 30 минут для набухания крупы. Готовое угощение подайте с мелко нарезанной свежей зеленью.

