23 ноября 2025 в 11:28

Булгур с курицей в духовке: когда нет желания стоять у плиты, этот рецепт — спасение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вкуснейший и сытный ужин можно приготовить быстро в духовке. Булгур с курицей — тому доказательство. Когда нет желания стоять у плиты, этот рецепт — спасение!

Для приготовления вам понадобится 300 г куриного филе, 1 стакан булгура, 1 луковица, 1 морковь, специи и 2,5 стакана кипятка. Курицу нарежьте кусочками, лук и морковь мелко нашинкуйте для зажарки. В жаропрочную форму выложите слоями: промытый булгур, курицу, пассерованные на растительном масле до золотистости лук и морковь. Посолите, поперчите, добавьте свои любимые специи, например паприку или куркуму, и залейте кипятком. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 30–40 минут.

Вкус этого блюда — это нежная, рассыпчатая крупа, вобравшая в себя весь сок и аромат сочной курицы и сладкой зажарки. Настоящая восточная гармония с минимумом усилий.

Ранее стало известно, как приготовить элементарный ужин с картошкой и беконом под соусом с чесночком.

