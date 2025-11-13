Не рецепт, а спасение для ужина: элементарное блюдо с картошкой под соусом с чесночком

Это не рецепт, а спасение для ужина! С ним вы приготовите элементарное блюдо с картошкой и беконом под соусом с чесночком. Получается сытно и ароматно. Блюдо прекрасно подходит для семейного ужина и для приема гостей.

Вам понадобится 6–8 картофелин, 200 г бекона, 4 ст. л. майонеза, 3 зубчика чеснока, 50 г твердого сыра, соль, перец, специи по вкусу. Картофель нарежьте дольками, бекон — небольшими кусочками. Для соуса смешайте майонез с измельченным чесноком, солью и перцем. В форму для запекания выложите картофель и бекон, равномерно полейте майонезно-чесночным соусом и аккуратно перемешайте. Посыпьте тертым сыром и запекайте 40 минут при 200 °C до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — это идеальное сочетание нежной картошки с насыщенным ароматом бекона, подчеркнутое пикантными нотками чеснока и майонеза. Сыр образует аппетитную хрустящую корочку, а майонезно-чесночный соус пропитывает картофель, делая его сочным внутри.

