Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 11:06

Осень за окном. Пеку краковский сырник — воздушный творожный пирог на песочном тесте. Ленивый завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Краковский сырник — это не просто творожная запеканка, а настоящий праздничный десерт, который поражает своим вкусом и великолепным видом. Это блюдо польской кухни сочетает в себе нежнейшую творожную начинку с рассыпчатым песочным тестом, создавая идеальную гармонию текстур. Особенность краковского сырника в его универсальности: он одинаково хорош и как сытный завтрак, и как изысканный десерт к вечернему чаю. Сладкая сметанная глазурь придает ему завершенный вид и дополнительную нежность. Этот сырник весом 1,6 кг станет главным украшением вашего стола!

Приготовление

Для теста смешайте 300 г муки, 60 г сахара, 8 г разрыхлителя и щепотку соли. Добавьте 150 г холодного сливочного масла, порубите в крошку. Влейте 1 яйцо и добавьте 50 г сметаны, быстро замесите тесто. Распределите по форме 30×20 см, создавая бортики. Для начинки взбейте 500 г творога, 3 яйца, 120 г сахара, 60 мл молока, 60 г крахмала, щепотку соли и 10 г ванильного сахара. Добавьте 120 г изюма. Выложите на тесто. Выпекайте при 170 °C 50 минут. Для глазури смешайте 80 г сахарной пудры и 100 г сметаны, смажьте горячий сырник. Полностью остудите в форме.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Общество
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Лепешки из творога получаются самыми вкусными: ждем, когда кефир запузырится от соды, и печем! Замена сырникам и оладьям
Общество
Лепешки из творога получаются самыми вкусными: ждем, когда кефир запузырится от соды, и печем! Замена сырникам и оладьям
Целая гора мягких творожных пряников за 30 минут: простой рецепт из пачки творога
Общество
Целая гора мягких творожных пряников за 30 минут: простой рецепт из пачки творога
Я сделала такие сырники, что обалдели все! Копеечная добавка — и шедевр готов. А подаем с жареными яблоками с корицей
Общество
Я сделала такие сырники, что обалдели все! Копеечная добавка — и шедевр готов. А подаем с жареными яблоками с корицей
рецепты
творог
сырники
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работа в Ростове: шпаргалка по регистрации на бирже труда
Зеленский вернулся из США «с пустыми руками»
Волонтеры обвинили мэра в попытке выгнать сотни собак из приюта
Депутат показал последствия игры в Angry Birds в VR
Ситуация в аэропортах РФ 18 октября: БПЛА, отмены рейсов, что в Сочи
Появились неожиданные подробности покушения на жену казанского бизнесмена
В Минобороны раскрыли, сколько авиабомб сбили за сутки в зоне СВО
Россия стала главным поставщиком нафты для Венесуэлы
В Госдуме рассказали, от кого зависит судьба Зеленского
Еще одно село освобождено российскими бойцами в ДНР
Бабье лето вернется в конце октября? Прогноз погоды в Москве на неделю
В НХЛ рассказали о праздновании в честь 900-й шайбы Овечкина
Наступление ВС РФ на Харьков 18 октября: десятки трупов, падение Купянска
Королевская семья Британии: последние новости, за что высмеяли Меган Маркл
Россиянин кулаками «наказал» мать из-за громкого звука телевизора
Сестра колумбийского наемника рассказала о пропавшем на Украине брате
Гороскоп на неделю с 20 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Трампу не удалось «угомонить» Зеленского в одном вопросе
Литву ждет рекордный дефицит бюджета с пандемийных времен
Голодный медведь остановил телевизионный репортаж и попал на видео
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.