Осень за окном. Пеку краковский сырник — воздушный творожный пирог на песочном тесте. Ленивый завтрак

Краковский сырник — это не просто творожная запеканка, а настоящий праздничный десерт, который поражает своим вкусом и великолепным видом. Это блюдо польской кухни сочетает в себе нежнейшую творожную начинку с рассыпчатым песочным тестом, создавая идеальную гармонию текстур. Особенность краковского сырника в его универсальности: он одинаково хорош и как сытный завтрак, и как изысканный десерт к вечернему чаю. Сладкая сметанная глазурь придает ему завершенный вид и дополнительную нежность. Этот сырник весом 1,6 кг станет главным украшением вашего стола!

Приготовление

Для теста смешайте 300 г муки, 60 г сахара, 8 г разрыхлителя и щепотку соли. Добавьте 150 г холодного сливочного масла, порубите в крошку. Влейте 1 яйцо и добавьте 50 г сметаны, быстро замесите тесто. Распределите по форме 30×20 см, создавая бортики. Для начинки взбейте 500 г творога, 3 яйца, 120 г сахара, 60 мл молока, 60 г крахмала, щепотку соли и 10 г ванильного сахара. Добавьте 120 г изюма. Выложите на тесто. Выпекайте при 170 °C 50 минут. Для глазури смешайте 80 г сахарной пудры и 100 г сметаны, смажьте горячий сырник. Полностью остудите в форме.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.