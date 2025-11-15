Блинчики «Любимчики» из лаваша. Теперь не нужно жарить тесто: 5 минут — и завтрак готов

Теперь не нужно жарить тесто! Блинчики «Любимчики» из лаваша — идеальное решение для быстрого приема пищи: 5 минут, и завтрак готов! Начинку для блинчиков можно менять по настроению. Рассказываем, как приготовить с творогом.

Вам понадобится: 2 тонких лаваша, 400 г творога, 3–4 ст. л. сахара, 1 яйцо, ванилин по вкусу. Творог смешайте с сахаром и ванилином до однородной массы. Лаваш нарежьте на квадраты размером примерно 15×15 см. На каждый квадрат выложите 1–2 столовые ложки творожной начинки и заверните конвертиком, подгибая края внутрь. Смажьте каждый конвертик взбитым яйцом для золотистой корочки и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте пару минут при 180°C до румяного цвета.

Вкус этого десерта — идеальное сочетание хрустящего лаваша с нежной творожной начинкой. Снаружи конвертики получаются золотистыми и хрустящими, а внутри остается сочная сладкая творожная масса. Подавайте блинчики «Любимчики» теплыми со сметаной, вареньем или медом.

