12 ноября 2025 в 13:30

Тонкие и нервущиеся блинчики: секрет прост — в определенный момент вмешать кипяток и соду. Все кто пробовал этот рецепт — другой не признают

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тонкие и нервущиеся блинчики: секрет прост — в определенный момент вмешать кипяток и соду. Все кто пробовал этот рецепт — другой не признают. Мечтаете о блинах, которые получаются с первого раза и не рвутся при переворачивании? Этот рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой! Секрет идеальных блинов — в добавлении кипятка с содой, что делает их эластичными и воздушными. Такие блины одинаково хороши и с вареньем, и с мясной начинкой — они точно не порвутся даже у самых неопытных хозяек.

В глубокой миске взбейте 2 яйца с 80 граммами сахара, щепоткой ванильного сахара и половиной чайной ложки соли. Влейте 700 мл молока комнатной температуры и постепенно введите 250 грамм просеянной муки, тщательно размешивая до исчезновения комочков. Теперь самый важный момент: в стакане смешайте 200 мл крутого кипятка с 1 чайной ложкой соды и быстро вмешайте в тесто. В конце добавьте 3-4 столовые ложки подсолнечного масла — это предотвратит прилипание. Дайте тесту постоять 15-20 минут, после чего жарьте на хорошо разогретой сковороде. Блины получаются тонкими, ажурными и с красивыми дырочками — просто объедение!

Ранее мы готовили ленивые сырники, или творожные оладьи. Простой рецепт на завтрак — подаем со сметаной, медом или вареньем.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
