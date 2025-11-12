Ленивые сырники, или творожные оладьи: простой рецепт на завтрак — подаем со сметаной, медом или вареньем

Ленивые сырники, или творожные оладьи: простой рецепт на завтрак. Они получаются такими воздушными и мягкими, что напоминают облачко. Это прекрасный вариант для питательного завтрака или легкого ужина. Подаем со сметаной, натуральным йогуртом или вареньем — это действительно объедение!

Готовятся оладьи невероятно просто. Берем 500 граммов творога и соединяем его с 3 яйцами, 100 мл кефира, подсластителем по вашему вкусу и щепоткой ванилина. Все это превращаем в идеально гладкую массу при помощи блендера. Теперь добавляем 60 граммов цельнозерновой (или обычной) пшеничной муки и 10 граммов разрыхлителя — снова немного взбиваем блендером. Даем тесту отдохнуть около 10 минут — за это время мука полноценно соединится с влагой. Выкладываем ложкой на хорошо разогретую сковороду, сбрызнутую маслом, и обжариваем с двух сторон по 2–3 минуты до золотистого цвета.

