06 ноября 2025 в 07:46

Круче омлета: оригинальный завтрак из обычных продуктов — яичные рулетики с крабовыми палочками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот оригинальный завтрак из обычных продуктов — яичные рулетики с начинкой из крабовых палочек — станет настоящим открытием для тех, кто устал от обычной яичницы, и он гораздо круче омлета.

Для приготовления понадобится: 3 яйца, 4-5 крабовых палочек, 2 ст. л. майонеза или мягкого сыра, 1 ст. л. муки, соль, зелень, растительное масло. Яйца взбейте с солью и мукой до однородности — тесто должно быть как на тонкие блинчики. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выпеките два тонких яичных блина с двух сторон. Для начинки мелко натрите крабовые палочки, смешайте с майонезом и измельченной зеленью. Готовые яичные блины равномерно покройте крабовой намазкой и аккуратно сверните в плотные рулетики. Дайте им немного пропитаться 5–7 минут, затем нарежьте на порционные кусочки.

Вкус получается нежным и сбалансированным: воздушный яичный блинчик идеально сочетается с сочной начинкой, где крабовые палочки дают приятную текстуру, а зелень добавляет свежую нотку. Это блюдо выглядит элегантно и порадует как взрослых, так и детей.

Ранее стало известно, как из творога и яблок приготовить вкуснейшие палочки: на завтрак и перекус.

Дарья Иванова
