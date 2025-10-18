Превратила минтай в обалденный бефстроганов. Нежная рыбка в сметане с маринованными огурчиками. Хит на ужин

Минтай в сметане с маринованными огурцами — это изысканное блюдо, которое кардинально меняет представление о простой рыбе. Отсутствие традиционных лука и моркови компенсируется ярким вкусом маринованных огурчиков, которые придают блюду приятную пикантность и легкую кислинку. Нежная сметанная заливка, ароматный укроп и чеснок создают гармоничный соус, который идеально подчеркивает вкус минтая. Такой способ приготовления превращает доступную рыбу в ресторанное блюдо, достойное праздничного стола. Это прекрасная альтернатива привычным рыбным блюдам.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 200 г сметаны, 2 маринованных огурца, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец, растительное масло для жарки. Филе минтая нарежьте порционными кусками, посолите и поперчите. Обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Маринованные огурцы нарежьте тонкими кружочками, чеснок измельчите, укроп мелко порубите. В сотейнике смешайте сметану, огурцы, чеснок и укроп. Выложите обжаренную рыбу в соус и тушите под крышкой на медленном огне 10–15 минут. Подавайте с картофельным пюре или рассыпчатым рисом.

