Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 20:02

Обалденный минтай! Сочная рыбно-луковая запеканка с плавленым сыром — вкусно на ужин или перекус!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта рыбно-луковая запеканка из минтая — настоящее спасение для тех случаев, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Нежное филе рыбы в сочетании с золотистым луком, сливочным сыром и ароматными специями создает неповторимую композицию вкусов. Блюдо получается удивительно сочным внутри, с аппетитной румяной корочкой сверху. Идеально подходит для ужина после рабочего дня или для встречи нежданных гостей. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают эту запеканку настоящей палочкой-выручалочкой в кулинарной книге каждой хозяйки.

Вам понадобится: 500 г филе минтая, 3 луковицы, 200 г сливочного сыра, 2 ст. л. майонеза, соль, специи для рыбы, растительное масло. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Филе минтая нарежьте кусочками, посолите и приправьте специями. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой обжаренного лука, затем рыбу. Сливочный сыр смешайте с майонезом и равномерно распределите по рыбе. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте блюду немного остыть перед подачей. Подавайте с овощным салатом или картофельным пюре.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Общество
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Просто сложите курицу и овощи гармошкой: готовим суперский рататуй — вкусная осенняя запеканка
Общество
Просто сложите курицу и овощи гармошкой: готовим суперский рататуй — вкусная осенняя запеканка
Полкило филе и горстка муки. Через 20 минут уже едим! Нежные кружочки из минтая — вкусные и простые котлетки
Общество
Полкило филе и горстка муки. Через 20 минут уже едим! Нежные кружочки из минтая — вкусные и простые котлетки
Минтай в ароматном луковом кляре: проще жарки котлет, а вкус — бомба
Общество
Минтай в ароматном луковом кляре: проще жарки котлет, а вкус — бомба
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
запеканки
минтай
рецепты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грудь женщины почернела после преждевременных родов
В центре Москвы восстановили транспортное движение
Путин поддержал Симоньян после смерти мужа
Стало известно, как Путин изменил подход ФСБ в девяностых
В РФ ответили, кто виноват в нарушение прав соотечественников в Латвии
Бандит Лысак стал главой Одессы: как Зеленский меняет «элиту» Украины
Путин объяснил российский подход к традиционным ценностям
Врачи не смогли спасти мотогонщика после падения на ралли
Губерниев ответил Самуэльссону за слова о российских паралимпийцах
Рената Литвинова сфотографировалась в купальнике на снегу
В Саратове школьник ограбил квартиру и купил машины
Джекпотный миллиардер поможет восстановить родной город после пожаров
Красноярск: штрафы за парковку и способы их оспорить
Как Путин полетит в Будапешт? Возможный маршрут, детали встречи с Трампом
Неизвестные с оружием напали на людей в центре Киева
Король Британии прервал 500-летнюю традицию предшественников
Путин приструнил западные СМИ
Путин объяснил, почему Запад боится свободы выбора информации
Разгром ВСУ под Днепром, штурм Волчанска: новости с фронтов СВО 17 октября
«Русский становится на колени»: Фицо раскритиковал Джонсона как стратега
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.