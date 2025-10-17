Обалденный минтай! Сочная рыбно-луковая запеканка с плавленым сыром — вкусно на ужин или перекус!

Эта рыбно-луковая запеканка из минтая — настоящее спасение для тех случаев, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Нежное филе рыбы в сочетании с золотистым луком, сливочным сыром и ароматными специями создает неповторимую композицию вкусов. Блюдо получается удивительно сочным внутри, с аппетитной румяной корочкой сверху. Идеально подходит для ужина после рабочего дня или для встречи нежданных гостей. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают эту запеканку настоящей палочкой-выручалочкой в кулинарной книге каждой хозяйки.

Вам понадобится: 500 г филе минтая, 3 луковицы, 200 г сливочного сыра, 2 ст. л. майонеза, соль, специи для рыбы, растительное масло. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Филе минтая нарежьте кусочками, посолите и приправьте специями. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой обжаренного лука, затем рыбу. Сливочный сыр смешайте с майонезом и равномерно распределите по рыбе. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте блюду немного остыть перед подачей. Подавайте с овощным салатом или картофельным пюре.

