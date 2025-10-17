Полкило филе и горстка муки. Через 20 минут уже едим! Нежные кружочки из минтая — вкусные и простые котлетки

Обалденные котлеты из минтая — это не просто рыбные котлеты, а нежнейшее блюдо, которое тает во рту. Секрет их неповторимой текстуры кроется в особом способе приготовления фарша и правильном сочетании ингредиентов. Эти сочные кружочки с хрустящей золотистой корочкой и воздушной структурой внутри станут настоящим открытием даже для тех, кто обычно равнодушен к рыбным блюдам. Они хороши как в горячем, так и в холодном виде, идеально подходят для детского питания и праздничного стола. С минимумом усилий вы получите максимум удовольствия!

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 2 картофелины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 100 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло для жарки. Филе минтая и очищенный картофель натрите на мелкой терке. Лук и чеснок измельчите. Сыр натрите на терке. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно вымесите фарш. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в муке и обжарьте на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне под крышкой. Подавайте со сметаной и зеленью.

