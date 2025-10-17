Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 15:20

За этот рецепт скажете спасибо! Если лень готовить, пеку «Заливные яблоки» — не шарлотка, супернежный пирог к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог «Заливные яблоки» — это тот самый рецепт, который должен быть в арсенале каждой хозяйки. Когда гости уже на пороге, а приготовить нужно что-то вкусное и быстрое, этот пирог становится настоящей палочкой-выручалочкой. Он сочетает в себе нежность сметанного теста и сочную сладость яблок, создавая идеальный дуэт вкусов. Пирог получается невероятно пышным, ароматным и буквально тает во рту. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным выбором для внезапных визитов или семейного чаепития.

Для теста вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан сметаны, 2 стакана муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли. Для начинки: 3–4 яблока. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте сметану и перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с содой и солью, аккуратно замесите тесто консистенции густой сметаны. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими дольками. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Салаты больше не готовлю: в сезон тыквы нарезаю кубиками и мешаю со сметаной — любимая закуска на ужин
Общество
Салаты больше не готовлю: в сезон тыквы нарезаю кубиками и мешаю со сметаной — любимая закуска на ужин
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Отказалась от всех других заготовок в пользу этой! Живое варенье из яблок — аромат лета в октябре
Общество
Отказалась от всех других заготовок в пользу этой! Живое варенье из яблок — аромат лета в октябре
Кисло-сладкое и ароматное желе-мармелад из яблок. Самый вкусный и необычный рецепт осени
Общество
Кисло-сладкое и ароматное желе-мармелад из яблок. Самый вкусный и необычный рецепт осени
Минимум углеводов: кетоомлет с семгой, авокадо и шпинатом
Семья и жизнь
Минимум углеводов: кетоомлет с семгой, авокадо и шпинатом
рецепты
яблоки
кулинария
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ возьмет под контроль безопасность российского города
Путин обсудил освоение богатств морского дна
В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.