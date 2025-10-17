За этот рецепт скажете спасибо! Если лень готовить, пеку «Заливные яблоки» — не шарлотка, супернежный пирог к чаю

За этот рецепт скажете спасибо! Если лень готовить, пеку «Заливные яблоки» — не шарлотка, супернежный пирог к чаю

Пирог «Заливные яблоки» — это тот самый рецепт, который должен быть в арсенале каждой хозяйки. Когда гости уже на пороге, а приготовить нужно что-то вкусное и быстрое, этот пирог становится настоящей палочкой-выручалочкой. Он сочетает в себе нежность сметанного теста и сочную сладость яблок, создавая идеальный дуэт вкусов. Пирог получается невероятно пышным, ароматным и буквально тает во рту. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным выбором для внезапных визитов или семейного чаепития.

Для теста вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан сметаны, 2 стакана муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли. Для начинки: 3–4 яблока. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте сметану и перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с содой и солью, аккуратно замесите тесто консистенции густой сметаны. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими дольками. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.