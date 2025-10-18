Командир «Ахмата» раскрыл, что каждый день происходит в Сумской области Алаудинов: ВСУ ежедневно несут очень большие потери в Сумской области

ВСУ ежедневно несут очень большие потери в Сумской области, рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские войска на этом направлении каждый день выбивают противника из опорных пунктов.

Мы все время уничтожаем противника, выбиваем его опорники. <…> Активная работа идет ежедневно без остановки. <…> В то же самое время опять же очень большие потери у противника ежедневно, — поделился Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» отмечал, что число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ приближается к 2 млн. Свою оценку он основывал на недавно опубликованных данных из взломанной хакерами KillNet базы Генштаба ВСУ и своих личных расчетах. Генерал подчеркнул, что речь идет именно о погибших и пропавших без вести, а не о безвозвратных потерях в целом.

До этого стало известно, что в боях за Красноармейск (Покровск) ВСУ потеряли более трех тысяч солдат, что составило около половины гарнизона города. Чтобы восполнить потери, украинское командование перебросило в район две бригады, насчитывающие до пяти тысяч человек.