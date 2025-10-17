Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:13

Кисло-сладкое и ароматное желе-мармелад из яблок. Самый вкусный и необычный рецепт осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Желе из яблок — это не просто заготовка на зиму, а настоящая магия превращения простых фруктов в изысканный десерт. Его прозрачность и нежный аромат напоминают о летнем саде даже в самые холодные дни. Что особенно ценно — для приготовления можно использовать все, что обычно идет в отходы: мелкие кислые яблочки, падалицу и даже очистки от более крупных плодов. Это экономный и безотходный рецепт, который позволяет создать настоящий кулинарный шедевр из того, что часто выбрасывается. Желе получается упругим, но нежным, с идеальным балансом сладости и легкой кислинки.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг яблок (или очистков), 1 кг сахара, 1 литр воды. Яблоки тщательно вымойте, удалите поврежденные части и нарежьте дольками, не снимая кожуры и не удаляя сердцевину. Залейте водой и варите на медленном огне около 1 часа до полного размягчения. Процедите полученную массу через марлю, сложенную в несколько слоев, не отжимая. В яблочный сок добавьте сахар и варите на медленном огне 40–50 минут, периодически снимая пену. Готовность проверьте каплей на блюдце — она должна застывать. Разлейте по стерильным банкам и закатайте.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
