18 октября 2025 в 07:02

Алгоритм получения пенсионных накоплений предложили упростить

Депутат Гаврилов: россияне должны получать накопительную пенсию без бюрократии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нужно упростить механизм получения накопительной части пенсии, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) в беседе с ТАСС. По мнению парламентария, существующие бюрократические процедуры затрудняют доступ граждан к их собственным средствам.

Гаврилов напомнил, что с 2014 года действует мораторий на перечисление средств в накопительную часть пенсии, в результате чего все страховые взносы работодателей направляются на страховую пенсию. При этом накопленные средства сохраняются у граждан, но их статус остается неопределенным.

Те, кто сейчас выходит на пенсию, сталкиваются с ситуацией, когда формально накопления есть, но получить их сложно. Закон предусматривает, что накопительная пенсия может быть выплачена ежемесячно или единовременно, если размер накоплений не превышает установленного порога, — указал депутат.

По словам Гаврилова, негосударственные пенсионные фонды не оправдали ожиданий — многие из них были ликвидированы или потеряли лицензии, а доходность инвестиций оказалась низкой. В настоящее время в этой сфере сложился правовой тупик, когда средства граждан не могут быть выданы без решения государства, поскольку считаются частью общего бюджета.

Ранее сообщалось, что пенсионерам при выборе банка для хранения сбережений нужно ориентироваться в первую очередь на надежность финансовой организации, а не на максимальную доходность вкладов. Еще одним ключевым критерием должно быть участие банка в системе страхования вкладов.

Госдума
пенсии
накопления
бюрократия
