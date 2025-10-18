Алгоритм получения пенсионных накоплений предложили упростить

В России нужно упростить механизм получения накопительной части пенсии, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) в беседе с ТАСС. По мнению парламентария, существующие бюрократические процедуры затрудняют доступ граждан к их собственным средствам.

Гаврилов напомнил, что с 2014 года действует мораторий на перечисление средств в накопительную часть пенсии, в результате чего все страховые взносы работодателей направляются на страховую пенсию. При этом накопленные средства сохраняются у граждан, но их статус остается неопределенным.

Те, кто сейчас выходит на пенсию, сталкиваются с ситуацией, когда формально накопления есть, но получить их сложно. Закон предусматривает, что накопительная пенсия может быть выплачена ежемесячно или единовременно, если размер накоплений не превышает установленного порога, — указал депутат.

По словам Гаврилова, негосударственные пенсионные фонды не оправдали ожиданий — многие из них были ликвидированы или потеряли лицензии, а доходность инвестиций оказалась низкой. В настоящее время в этой сфере сложился правовой тупик, когда средства граждан не могут быть выданы без решения государства, поскольку считаются частью общего бюджета.

