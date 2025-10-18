Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 06:53

Потепление спрогнозировали сразу в нескольких регионах России

Вильфанд: Сибирь и Приморье в ближайшие 10 дней ждет температура выше нормы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ближайшие 10 дней температура в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов будет выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, на европейской части страны также прогнозируется усредненная температура.

Она в основном выше нормы на европейской территории России, на севере и в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, — сказал Вильфанд.

Ранее стало известно, что дожди в Москве не прекратятся до 20 октября. Как предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, потепление ожидается уже 16 октября, однако солнечных дней не будет. 17 октября столичный регион окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона, и температура повысится до плюс 9–11 градусов. Осадки сохранятся и в 18–19-х числах, при этом воздух остынет до плюс 7–9 градусов.

До этого Вильфанд заявил, что погода в России полностью перешла в зимний режим и комфортные температурные условия больше не наблюдаются ни в одном регионе. На юге европейской части страны и в Крыму температуры не превышают плюс 16–18 градусов, а в ближайшее время похолодает и в Приморском крае.

Роман Вильфанд
погода
потепление
прогнозы
