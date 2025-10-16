Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:48

Стало известно, когда в Москве прекратятся дожди

Синоптик Леус: в Москве дожди продлятся до 20 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дожди в Москве не прекратятся до 20 октября, сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. По его словам, потепление ожидается уже 16 октября, однако солнечных дней не будет.

Прошлые несколько дней в столичном регионе были холодными. Минувшая ночь даже отметилась возвращением заморозков. Однако сегодня [16 октября] погода начнет меняться в сторону потепления. Правда, солнечной она не будет, — рассказал он.

Как прогнозирует Леус, в ближайшие дни Москву и область ждут плотные облака и периодические дожди. 17 октября столичный регион окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона, и температура повысится до плюс 9–11 градусов. Осадки сохранятся и в 18 и 19 числах, при этом воздух остынет до плюс 7–9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России полностью перешла в зимний режим, и комфортные температурные условия больше не наблюдаются ни в одном регионе. На юге европейской части страны и в Крыму температуры не превышают плюс 16–18 градусов, а в ближайшее время похолодает и в Приморском крае.

