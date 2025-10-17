Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:02

Нежнейший пирог «Яблоки в пене». Не шарлотка — вкуснее и проще! Кусочки яблок утопают в воздушном слое

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог «Яблоки в пене» — это настоящая магия вкуса, которая покоряет с первого кусочка. В отличие от привычной шарлотки, здесь сочные яблочные дольки утопают в воздушной белковой пене, создавая невероятно нежную текстуру. Хрустящее песочное основание идеально гармонирует с легкой фруктовой кислинкой и сладостью безе. Этот пирог — прекрасный способ удивить гостей и домочадцев изысканным десертом, который готовится из простых ингредиентов. Он станет жемчужиной вашей кулинарной коллекции и точно не оставит никого равнодушным.

Для основы: 200 г муки, 100 г сливочного масла, 1 желток, 50 г сахарной пудры, щепотка соли. Для начинки: 3–4 яблока, 1 ст. л. крахмала. Для безе: 3 белка, 150 г сахарной пудры. Разотрите масло с мукой, добавьте желток, сахарную пудру и соль. Замесите тесто, распределите по форме, сделав бортики. Яблоки нарежьте тонкими дольками, выложите на основу, посыпьте крахмалом. Взбейте белки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Равномерно распределите безе над яблоками. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета безе. Дайте пирогу полностью остыть в форме.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

