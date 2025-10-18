Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 06:52

Минобрнауки озвучило, для каких целей стоит использовать ИИ в вузах

Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования нейросетей в вузах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство науки и высшего образования РФ проводит комплексный анализ целесообразности применения технологий искусственного интеллекта в системе высшего образования и научной деятельности. Как передали РИА Новости в пресс-службе ведомства, в настоящее время изучаются различные аспекты возможного внедрения ИИ-инструментов в образовательный процесс.

Минобрнауки России в настоящее время всесторонне прорабатывается целесообразность использования инструментов ИИ в системе высшего образования и в обеспечении научной деятельности, — указано в сообщении.

Особое внимание уделяется оценке потенциальных рисков, связанных с использованием подобных технологий. В ведомстве отметили необходимость тщательной оценки рисков, включая применение генеративного искусственного интеллекта в образовательной сфере.

По мнению экспертов министерства, внедрение технологий искусственного интеллекта должно быть направлено на сокращение рутинной нагрузки студентов и развитие их когнитивных способностей. Кроме того, речь идет про приобретение студентами социальных навыков и критического мышления.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург станет первым российским городом, где искусственный интеллект будет применяться для охраны правопорядка на детских игровых площадках с автоматическим вызовом нарядов Росгвардии при обнаружении нарушений. Нейросеть в Городском мониторинговом центре уже начала обработку видео- и аудиопотоков с камер системы «Безопасный город».

нейросети
вузы
Минобрнауки
целесообразность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роспатенте озвучили, зачем иностранные бренды регистрируют в РФ знаки
«Россия выйдет в мировые лидеры»: астролог о Ельцине, Украине и шарлатанах
Бригада дезертиров, «рыбалка» на дроны ВСУ: новости СВО к утру 18 октября
Квашеная капуста: топ-9 рецептов на зиму
«Мы вынуждены»: на Украине признались, что применяют ЗРК над городами
«Напряженная встреча»: в США раскрыли, как прошла беседа Трампа с Зеленским
На Украине «испарилось» почти полмиллиона единиц оружия с начала СВО
Высокопоставленные военные лишились своих мест в Китае
Подполковник раскрыл реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа
Силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на российские регионы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 октября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 октября
Западные страны «жертвуют» Украине оружие времен Второй мировой войны
Вкуснейшая морковь по-корейски: остро, ароматно, просто и очень вкусно
«Сделает Россию сильнее»: Орбан об исходе конфликта на Украине
Командир «Ахмата» раскрыл, что каждый день происходит в Сумской области
«Нужно набраться терпения»: Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ
С кленовым сиропом: запекаем свеклу в духовке — создаем сладкий вечер
Алгоритм получения пенсионных накоплений предложили упростить
Где мороз −26, а где тепло +18: прогноз погоды в РФ на неделю 20–26 октября
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.