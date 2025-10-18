Минобрнауки озвучило, для каких целей стоит использовать ИИ в вузах Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования нейросетей в вузах

Министерство науки и высшего образования РФ проводит комплексный анализ целесообразности применения технологий искусственного интеллекта в системе высшего образования и научной деятельности. Как передали РИА Новости в пресс-службе ведомства, в настоящее время изучаются различные аспекты возможного внедрения ИИ-инструментов в образовательный процесс.

Минобрнауки России в настоящее время всесторонне прорабатывается целесообразность использования инструментов ИИ в системе высшего образования и в обеспечении научной деятельности, — указано в сообщении.

Особое внимание уделяется оценке потенциальных рисков, связанных с использованием подобных технологий. В ведомстве отметили необходимость тщательной оценки рисков, включая применение генеративного искусственного интеллекта в образовательной сфере.

По мнению экспертов министерства, внедрение технологий искусственного интеллекта должно быть направлено на сокращение рутинной нагрузки студентов и развитие их когнитивных способностей. Кроме того, речь идет про приобретение студентами социальных навыков и критического мышления.

