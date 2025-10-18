Зеленский вернулся из США с пустыми руками

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из США без дополнительной военной помощи, на которую он рассчитывал, передает El País. Испанская газета подчеркивает, что явное отсутствие поддержки со стороны американского президента Дональда Трампа в отношении Украины стало неудачей для Зеленского, который ожидал получить конкретные обязательства.

Зеленский и его правительство на этой неделе отправились в Вашингтон в надежде вернуться домой с дополнительной военной поддержкой <…>. Но Зеленский снова остался ни с чем, потому что маятник Трампа снова качнулся в сторону Москвы, — говорится в публикации.

Ранее эксперт по невербальному общению Илья Анищенко заявил, что во время визита в Вашингтон Зеленский выглядел подавленным и испытывающим чувство вины. Профайлер отметил изменение поведения Зеленского на встрече с президентом Трампом: его поза, жесты и попытки улыбнуться выглядели неестественно, а тело было скованным. Зеленский не проявлял активного взаимодействия, ограничиваясь лишь молчаливыми кивками.