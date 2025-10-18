Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 октября 2025 в 12:40

Зеленский вернулся из США с пустыми руками

El País: Зеленский вернулся из Вашингтона без военной поддержки

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из США без дополнительной военной помощи, на которую он рассчитывал, передает El País. Испанская газета подчеркивает, что явное отсутствие поддержки со стороны американского президента Дональда Трампа в отношении Украины стало неудачей для Зеленского, который ожидал получить конкретные обязательства.

Зеленский и его правительство на этой неделе отправились в Вашингтон в надежде вернуться домой с дополнительной военной поддержкой <…>. Но Зеленский снова остался ни с чем, потому что маятник Трампа снова качнулся в сторону Москвы, — говорится в публикации.

Ранее эксперт по невербальному общению Илья Анищенко заявил, что во время визита в Вашингтон Зеленский выглядел подавленным и испытывающим чувство вины. Профайлер отметил изменение поведения Зеленского на встрече с президентом Трампом: его поза, жесты и попытки улыбнуться выглядели неестественно, а тело было скованным. Зеленский не проявлял активного взаимодействия, ограничиваясь лишь молчаливыми кивками.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
США
поддержка
