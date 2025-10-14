Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 22:28

Если готовить рыбу, то только так: рыбные палочки без консервантов по простому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыбные палочки легко сделать дома по простому рецепту. Они выйдут гораздо сочнее магазинных и в них не содержатся консерванты. Если готовить рыбу, то только так!

Для приготовления рыбных палочек понадобится 500 г филе белой рыбы (треска, минтай), 100 г панировочных сухарей, 2 яйца, 3 ст. л. муки, специи по вкусу. Нарежьте филе брусочками, посолите, поперчите. Обваляйте каждый кусочек в муке, затем во взбитых яйцах и в панировочных сухарях со специями. Обжаривайте на среднем огне в разогретом растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для более здорового варианта запекайте в духовке при 200°C 15-20 минут.

Домашние палочки получаются с хрустящей ароматной корочкой и нежной сочной рыбой внутри, с идеальным балансом специй. Они бесподобны с картофельным пюре, овощами или как самостоятельная закуска.

Ранее стало известно, как приготовить куриный рулет-улитка с овощами: для повседневного ужина и праздничного стола.

Дарья Иванова
Д. Иванова
