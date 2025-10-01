Куриный рулет-улитка с овощами: для повседневного ужина и праздничного стола

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Куриный рулет-улитка с овощами — это универсальное блюдо, которое подойдет для праздничного стола и повседневного ужина, сочетая сочное мясо и яркий овощной акцент.

Этот рецепт оценят даже привередливые едоки — рулет выглядит эффектно и гарантированно исчезнет со стола первым. Вкус получается сбалансированным: нежная курица пропитывается соком овощей, которые сохраняют легкую хрусткость, а чеснок и травы добавляют средиземноморские нотки.

Рецепт: возьмите целое куриное филе, разрежьте вдоль, но не до конца, отбейте в пласт толщиной 1 см. Посолите, поперчите, смажьте сметаной с чесноком. Для начинки обжарьте на оливковом масле морковь соломкой, болгарский перец и 100 г стручковой фасоли, добавьте соль и прованские травы. Охладите овощи, распределите по куриному пласту, сверните плотным рулетом, оберните фольгой и запеките в духовке при 180 °C 35–40 минут.

Дайте рулету остыть в фольге для сохранения формы, затем нарежьте порционными кусочками.

