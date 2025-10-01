Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 20:08

Россиянин пережил 13 остановок сердца за сутки

В Домодедово мужчину спасли после 13 остановок сердца и инфаркта миокарда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи домодедовской больницы спасли 48-летнего пациента, у которого за сутки произошли второй инфаркт миокарда и 13 остановок сердца, рассказали в медучреждении. Еще во время транспортировки у него была зафиксирована остановка сердца, но бригада скорой успешно провела реанимацию.

Он был экстренно направлен в операционную регионального сосудистого центра домодедовской больницы. Здесь на новейшем медицинском оборудовании — ангиографе — больному провели необходимые жизнеспасающие процедуры, — прокомментировал врач-кардиолог Никита Бараковский.

В течение суток россиянина спасали кардиологи, эндоваскулярные хирурги и анестезиологи-реаниматологи. В настоящее время он находится в безопасности, его ждет длительная реабилитация.

Тем временем стало известно, что медики стабилизировали состояние Лилии Жуковой, матери лидера группы «Руки Вверх!». По сообщению самой пациентки, она чувствует себя хорошо и идет на поправку.

До этого в Кирове медики спасли трехлетнего мальчика, который пережил клиническую смерть из-за столбняка. За его жизнь боролись 62 дня. Родители не вакцинировали ребенка по религиозным убеждениям.

врачи
Домодедово
происшествия
здоровье
