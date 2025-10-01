Врачам удалось стабилизировать состояние матери Жукова

Медики стабилизировали состояние Лилии Жуковой, матери лидера группы «Руки Вверх!», передает Telegram-канал SHOT. По сообщению самой пациентки, она чувствует себя хорошо и идет на поправку.

По информации источников, Жукова ожидает скорой выписки из больницы и поддерживает связь с семьей по телефону. Авторы канала утверждают, что мать исполнителя может страдать от нарушения кровообращения в задних отделах мозга.

Ранее PR-директор исполнителя Петро Шекшеев сообщил, что Жуков находится в больнице рядом с матерью. Рассказывать, какие проблемы со здоровьем привели к госпитализации, он не стал.

Также солист «Руки Вверх!» рассказывал журналистам, что был бы не против получить звание заслуженного артиста РФ. При этом он указывал, что «особо не ждет» награду. Также исполнитель уточнил, что в случае получения звания его пенсионные выплаты повысились бы.

Кроме того, Жуков раскритиковал идею депутата Госдумы Нины Останиной запретить коллектив «Сектор Газа» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям». Музыкант уточнил, что в каждой эпохе появлялись артисты, которые вели себя эпатажно и провокационно, и это абсолютно нормально.