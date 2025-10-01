Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 14:54

Врачам удалось стабилизировать состояние матери Жукова

Сергей Жуков Сергей Жуков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Медики стабилизировали состояние Лилии Жуковой, матери лидера группы «Руки Вверх!», передает Telegram-канал SHOT. По сообщению самой пациентки, она чувствует себя хорошо и идет на поправку.

По информации источников, Жукова ожидает скорой выписки из больницы и поддерживает связь с семьей по телефону. Авторы канала утверждают, что мать исполнителя может страдать от нарушения кровообращения в задних отделах мозга.

Ранее PR-директор исполнителя Петро Шекшеев сообщил, что Жуков находится в больнице рядом с матерью. Рассказывать, какие проблемы со здоровьем привели к госпитализации, он не стал.

Также солист «Руки Вверх!» рассказывал журналистам, что был бы не против получить звание заслуженного артиста РФ. При этом он указывал, что «особо не ждет» награду. Также исполнитель уточнил, что в случае получения звания его пенсионные выплаты повысились бы.

Кроме того, Жуков раскритиковал идею депутата Госдумы Нины Останиной запретить коллектив «Сектор Газа» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям». Музыкант уточнил, что в каждой эпохе появлялись артисты, которые вели себя эпатажно и провокационно, и это абсолютно нормально.

Сергей Жуков
Руки вверх
матери
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.