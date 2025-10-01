Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 12:09

Врачи 62 дня спасали непривитого ребенка от смертельной инфекции

В Кирове непривитый от столбняка ребенок пережил клиническую смерть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кирове медики спасли трехлетнего мальчика, который пережил клиническую смерть из-за столбняка, сообщает Telegram-канал «ЗК — Злой кировчанин». По данным источника, родители не вакцинировали ребенка по религиозным убеждениям.

Как пишет канал, мальчик заразился столбняком, наступив на металл. Спустя 10 дней у него произошла клиническая смерть. Врачи 62 дня боролись за жизнь мальчика, 42 из которых он был подключен к аппарату ИВЛ. В настоящее время мальчик самостоятельно дышит, ходит и общается.

Ранее аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова рассказала, что отказ от вакцинации повышает риск заражения опасными инфекциями, включая корь, столбняк и гепатит B. По ее словам, это может привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу. Кроме того, она отметила, что непривитые люди способствуют возвращению забытых болезней и создают угрозу для общества.

Натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова отмечает, что прививку против краснухи и кори нужно поставить до 25 лет. По ее словам, вакцинация необходима, так как многие опасные заболевания были побеждены именно благодаря прививкам и развитию коллективного иммунитета.

