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07 июля 2025 в 03:20

Врач объяснила, чем на самом деле опасен отказ от прививок

Иммунолог Попова: отказ от прививок опасен гепатитом, столбняком и корью

Фото: Владислав Шатило/РБК/News.ru

Отказ от вакцинации повышает риск заражения опасными инфекциями, включая корь, столбняк и гепатит B, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова. По ее словам, это может привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу, Кроме того, она отметила, что непривитые люди способствуют возвращению забытых болезней и создают угрозу для общества.

Чем опасен отказ от вакцинации? Без прививки человек становится восприимчивым к серьезным заболеваниям, таким как корь, полиомиелит, дифтерия, столбняк, краснуха и гепатит B, которые могут приводить к тяжелым последствиям, вплоть до инвалидности или смерти. Без вакцинации многие инфекции, ранее считавшиеся побежденными благодаря массовой иммунизации населения, могут вновь вернуться, став серьезной угрозой для непривитых лиц, — пояснила Попова.

Она также отметила, что отсутствие вакцинации ограничивает возможности в выборе профессии и повышает риски для путешественников. По ее словам, некоторые сферы деятельности требуют обязательных прививок, а посещение отдельных регионов мира без иммунизации может быть опасным для здоровья.

Отказ от вакцинации опасен потерей возможности выбора профессии. Некоторые из них требуют обязательной вакцинации сотрудников. К ним относятся медицинские работники, военные, сотрудники сферы общественного питания и другие. Непривитые путешественники также подвержены повышенному риску заражения заболеваниями, характерными для тех регионов мира, куда отправляются, — резюмировала Попова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что до 25 лет следует поставить прививку против краснухи и кори. По ее словам, вакцинация необходима, так как многие опасные заболевания были побеждены именно благодаря прививкам и развитию коллективного иммунитета.

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