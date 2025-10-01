Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 20:08

Раскрыто медицинское мошенничество с 1,2 тыс. жертв

В России фиктивные клиники обманули 1,2 тыс. пациентов на 132 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители завершили расследование масштабного дела о мошенничестве в сфере медицинских услуг с 1,2 тыс. потерпевших в восьми регионах России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии. Ущерб от деятельности фиктивных клиник превысил 132 млн рублей, а следствие продолжалось более пяти лет.

Около 1,2 тыс. потерпевших, более 132 млн рублей незаконного дохода — это результат деятельности фиктивных медицинских клиник, действовавших на территории восьми регионов России, — отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2015–2019 годах преступное сообщество из 22 человек создало девять медицинских организаций, которые ставили пациентам ложные диагнозы и назначали дорогостоящее ненужное лечение. Для оплаты услуг в медцентрах работали представители кредитных организаций. Среди пострадавших — пенсионеры и инвалиды.

Ранее бывшего сотрудника банка в Тюмени приговорили к 4,5 года колонии общего режима за кражу более 9 млн рублей со счетов пенсионеров. Мужчина признан виновным по двум статьям: «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Кража».

