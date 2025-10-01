Бывший сотрудник банка похитил более 9 млн рублей у пенсионеров Экс-сотрудника банка в Тюмени осудили за кражу у пенсионеров более 9 млн рублей

Бывшего сотрудника банка в Тюмени приговорили к 4,5 года колонии общего режима за кражу более 9 млн рублей со счетов пенсионеров, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина признан виновным по двум статьям: «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Кража».

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника одного из банков. <....> От преступных действий пострадали девять пенсионеров, причиненный ущерб превысил 9 млн рублей, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022–2024 годах обвиняемый, работая в банке, получал доступ к персональным данным пожилых клиентов. Он выпускал к их счетам дополнительные карты без ведома владельцев, отключал СМС-уведомления и снимал деньги через банкоматы, зная ПИН-коды.

