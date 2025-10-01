Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 18:01

Бывший сотрудник банка похитил более 9 млн рублей у пенсионеров

Экс-сотрудника банка в Тюмени осудили за кражу у пенсионеров более 9 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывшего сотрудника банка в Тюмени приговорили к 4,5 года колонии общего режима за кражу более 9 млн рублей со счетов пенсионеров, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина признан виновным по двум статьям: «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Кража».

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника одного из банков. <....> От преступных действий пострадали девять пенсионеров, причиненный ущерб превысил 9 млн рублей, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022–2024 годах обвиняемый, работая в банке, получал доступ к персональным данным пожилых клиентов. Он выпускал к их счетам дополнительные карты без ведома владельцев, отключал СМС-уведомления и снимал деньги через банкоматы, зная ПИН-коды.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают аферистов, которые убедили пожилого мужчину передать им свыше 15 млн рублей якобы для защиты накоплений. Известно, что преступники поддерживали с ним связь 10 дней. Они регулярно звонили мужчине, представляясь сотрудниками различных структур.

банки
сотрудники
мошенники
Тюмень
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.