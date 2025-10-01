Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 20:04

Жителя Пензенской области оштрафовали за прогулку в женской одежде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трансгендер (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из Пермской области вышел к магазину в женской одежде, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». За это суд оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей.

Житель региона вышел в публичное место в женском наряде, предварительно сделав макияж. Следователь отмечал на суде, что обвиняемый «совершал действия, направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок и привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». Отмечается, что при судебном процессе и вынесении вердикта мужчина не присутствовал.

Ранее участник СВО пожаловался саратовским депутатам на проведение в городе концерта блогера-трансгендера Даши Корейки. Отмечалось, что блогер проводила развратные треш-стримы, на которых принимала алкоголь и рекламировала наркотики.

Также суд вынес приговор по делу об убийстве трансгендера в Мурино — 26-летний обвиняемый приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии. Следствием было установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес своей жертве множественные удары руками и ногами.

Пензенская область
трансгендеры
суды
штрафы
