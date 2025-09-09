Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:55

Суд вынес приговор по делу об убийстве трансгендера в Мурино

СК: житель Петербурга получил 11 лет колонии за убийство трансгендера в Мурино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двадцатишестилетний житель Санкт-Петербурга приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство знакомого трансгендера (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщили в Следственном управлении СК России по Ленинградской области. Приговор вынесен по делу о преступлении, совершенном в конце февраля 2025 года в городе Мурино.

Следствием и судом было установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес своей жертве множественные удары руками и ногами. После этого он применил удушающий прием, который привел к моментальной смерти потерпевшего.

Для сокрытия следов преступления мужчина расчленил тело и поместил его останки в два чемодана. Эти чемоданы были впоследствии обнаружены местными жителями на склоне вблизи улицы Славянской, ведущем к реке Неве.

После совершения убийства преступник покинул Санкт-Петербург с целью избежать наказания. Он был задержан оперативными сотрудниками 3 марта в Петрозаводске и доставлен обратно в Северную столицу.

Ранее сообщалось, что чемоданы с частями расчлененного человеческого тела были обнаружены 1 марта. 3 марта были задержаны двое подозреваемых — муж и жена. При этом вторая ранее была мужчиной, но сменила пол в 2023 году и взяла себе имя Лолита. Погибший по имени Даня называл себя андрогином. Момент, когда супруги выносили останки из дома, попал на камеры видеонаблюдения.

Россия
Ленобласть
трансгендеры
убийства
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один закон Зеленского привел к массовым увольнениям среди молодежи
Раскрыта судьба членов политбюро ХАМАС после удара по Дохе
Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили
8 проверенных способов быстро остановить икоту
В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский
Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом
«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза
Иммунолог встал на защиту аспирина
«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину
Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал
Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян
Европейская страна решила вооружиться роботами
Россияне все больше путешествуют на поездах и авто
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
Удар по Генштабу ВСУ и слитый план Запада: новости СВО к вечеру 9 сентября
В Непале протестующие подожгли аэропорт
В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев
Рогов высказался о перспективах переговоров России и Украины
Сразу 10 беспилотников сбили над акваторией Черного моря
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.