Суд вынес приговор по делу об убийстве трансгендера в Мурино СК: житель Петербурга получил 11 лет колонии за убийство трансгендера в Мурино

Двадцатишестилетний житель Санкт-Петербурга приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство знакомого трансгендера (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщили в Следственном управлении СК России по Ленинградской области. Приговор вынесен по делу о преступлении, совершенном в конце февраля 2025 года в городе Мурино.

Следствием и судом было установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес своей жертве множественные удары руками и ногами. После этого он применил удушающий прием, который привел к моментальной смерти потерпевшего.

Для сокрытия следов преступления мужчина расчленил тело и поместил его останки в два чемодана. Эти чемоданы были впоследствии обнаружены местными жителями на склоне вблизи улицы Славянской, ведущем к реке Неве.

После совершения убийства преступник покинул Санкт-Петербург с целью избежать наказания. Он был задержан оперативными сотрудниками 3 марта в Петрозаводске и доставлен обратно в Северную столицу.

Ранее сообщалось, что чемоданы с частями расчлененного человеческого тела были обнаружены 1 марта. 3 марта были задержаны двое подозреваемых — муж и жена. При этом вторая ранее была мужчиной, но сменила пол в 2023 году и взяла себе имя Лолита. Погибший по имени Даня называл себя андрогином. Момент, когда супруги выносили останки из дома, попал на камеры видеонаблюдения.