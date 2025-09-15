Боец СВО пожаловался депутату на концерт блогера-трансгендера В Саратове боец СВО пожаловался депутатам на концерт блогера Даши Корейки

Участник СВО пожаловался саратовским депутатам на проведение в городе концерта блогера-трансгендера (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Даши Корейки, написал в Telegram-канале парламентарий областной думы Дмитрий Пьяных. Он рассказал, что блогер проводила развратные треш-стримы, на которых принимала алкоголь и рекламировала наркотики.

Ко мне обратился участник СВО, который сообщил, что 28 сентября в Саратове пройдет так называемое PRADA party в одном из ночных клубов, где главный гость — мягко говоря, неоднозначный блогер Даша Корейка (Максим Матвеев при рождении), — написал Пьяных.

Депутат потребовал правоохранительные органы провести проверку мероприятия. Он выразил мнение о том, что такие личности не должны иметь фанатов.

Ранее сообщалось, что треш-стримеру Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) отправили повестку на допрос в российское посольство в Черногории. МВД России связалось с местными властями по дипломатическим каналам. Также повестки направили его матери и брату, которые проходят свидетелями по делу об отмывании денежных средств.