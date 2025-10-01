Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 09:28

Сырный рулет из слоеного теста за 20 минут: рецепт для всех любителей сыра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырный рулет из слоеного теста — это простое, но невероятно вкусное блюдо для всех любителей сыра, которое готовится за 20 минут и дарит настоящее гастрономическое удовольствие.

Вкус рулета восхитителен: хрустящие слои теста тают во рту, сочетаясь с нежной тягучей сырной начинкой, где чеснок и зелень добавляют пикантности.

Рецепт: разморозьте 500 г готового слоеного теста, раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Смешайте 300 г тертого сыра (идеально подойдет смесь моцареллы, чеддера и пармезана) с 1 яйцом, 2 ст. л. сметаны, измельченным чесноком и зеленью по вкусу. Равномерно распределите начинку по тесту, оставив 2 см с одного края. Сверните плотный рулет, защипните края и шов, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 200 °C 20 минут до золотисто-коричневой корочки.

Дайте немного остыть перед нарезкой. Этот рулет хорош как горячим, так и холодным — он идеален для завтрака, фуршета или в качестве сытной закуски. Его легко варьировать, добавляя в начинку ветчину или грибы.

Ранее стало известно, как приготовить пирог с курицей на заливном тесте — такой сытный, что заменит даже ужин.

рулеты
рецепты
сыры
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
