30 сентября 2025 в 17:11

Гости обомлеют: эту изысканную закуску готовить быстрее, чем заказывать пиццу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеный рулет с кабачками и сыром представляет собой изысканную закуску для праздничного стола. Это сочетание отличается хрустящей текстурой теста, нежной овощной начинкой и расплавленным сыром. Быстрое приготовление делает блюдо идеальным решением для неожиданного визита гостей или семейного ужина.

Для приготовления потребуется: 500 г слоеного теста, 200 г твердого сыра, 2 яйца, 50 г вяленых томатов, свежая зелень, 1 небольшой кабачок, соль, перец. Тесто раскатывают в прямоугольный пласт. Сыр натирают на терке и смешивают с яйцами, измельченными томатами и зеленью. Начинку равномерно распределяют по тесту, сверху выкладывают тонкие ломтики кабачка. Аккуратно сворачивают рулет, защипывают края и смазывают взбитым яйцом. Выпекают при 180 градусах 25–30 минут до золотистой корочки. Секрет успеха заключается в использовании вяленых томатов — они придают начинке особую пикантность и насыщенный вкус. Готовому рулету дают немного остыть перед нарезкой на порционные кусочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

