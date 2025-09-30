Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:20

Прекратите покупать: готовим домашний хлеб по-белорусски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Захотели приготовить хлеб в духовке дома? Расскажем, как его делают белорусы. Ингредиенты: закваска ржаная — 100 г, мука ржаная обойная — 300 г, мука пшеничная 2 сорт — 200 г, вода — 350 мл, соль — 10 г, мед цветочный — 25 г, солод ржаной ферментированный — 15 г.

Рецепт хлеба по-белорусски: смешайте 50 г стартера с 100 мл воды температурой 28 °C и 100 г ржаной муки. Выдержите 8 часов при 25 °C до увеличения объема в 3 раза. В опару введите остальную муку, теплую воду (35 °C), соль, мед и солод. Вымешивайте 15 минут до образования липкой эластичной массы.

Переложите в промасленную емкость. Ферментируйте 4 часа при 26 °C через каждый час. Придайте тесту форму хлеба. Выполните диагональные надрезы глубиной 1 см. Просейте ржаную муку через сито.

Поместите хлеб в духовку, нагретую до 230 °C. Через 15 минут снизьте до 200 °C. Выпекайте 35 минут до звука «глухого стука».

Ранее NEWS.ru писал, как готовить рыбные пельмени.

Алина Ясинская
А. Ясинская
