27 сентября 2025 в 07:18

Если мясо надоело: лепим рыбные пельмени — рецепт внутри

Если мясо надоело: лепим рыбные пельмени — рецепт внутри Если мясо надоело: лепим рыбные пельмени — рецепт внутри Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пельмени с рыбной начинкой получаются очень вкусные и сытные. Для теста нужно: мука — 500 г, вода — 300 мл, яйцо — 1 шт., 1,5 ч. л. соли. Начинка: филе рыбы (лучше белой) — 450 г, 2 луковицы, 50 мл сливок, укроп, любимые приправы, 2 ст. л. лимонного сока.

Замешиваем тесто для пельменей из рыбы, даем массе отдохнуть 30 минут. Рыбку проверьте на кости, пропустите через мясорубку (рыборубку в нашем случае) или воспользуйтесь блендером. Лук обжарьте, «пожените с рыбой», сливками, укропом, специями и лимонным соком.

Раскатайте основу и сделайте небольшие сочни (можно рюмкой). На каждый положите 1 ч. л. рыбы и красиво заверните. Когда ваши рыбные пельмени всплывут, отсчитайте 5–7 минут после этого, а потом вынимайте. Все! Вы настоящий пельменодел.

NEWS.ru до этого публиковал рецепт британского пирога с картошкой.

