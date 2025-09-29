Рулет из лаваша с крабовыми палочками и зеленым луком: особо вкусный из-за копченой пасты. Эта холодная закуска из лаваша поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Этот рецепт превращает обычный лаваш в рулет, который идеально подходит для пикника, фуршета или быстрого перекуса. Удобно нарезать и брать с собой!
Ингредиенты
- Лаваш армянский — 1 большой лист
- Сыр творожный — 100 г
- Яйца — 3 шт. (сваренные вкрутую)
- Палочки крабовые — 100 г
- Лук зеленый — небольшой пучок
- Копченая икорная паста — 50 г
- Сыр твердый — 50 г (по желанию)
- Укроп — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Творожный сыр нужно смешать с мелко нарезанными вареными яйцами, крабовыми палочками, пастой, зеленым луком и укропом. Массу посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Распределите начинку ровным слоем по всей поверхности лаваша, оставив с одного края небольшую полоску свободной.
- При желании сверху можно посыпать начинку тертым твердым сыром. Аккуратно и плотно сверните лаваш рулетом, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30–40 минут для пропитки и уплотнения. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили треугольники из лаваша с крабовыми палочками. Хрустят, а начинка тянется.