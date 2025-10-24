Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:00

Такие шпротные рулетики съедаются быстрее новомодных закусок: простой рецепт в лаваше — готовим за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Такие шпротные рулетики съедаются быстрее новомодных закусок: простой рецепт в лаваше — готовим за 10 минут. Такое ощущение, что шпроты никогда не выйдут из моды. Приготовьте обалденный рулет из лаваша со шпротами и сыром — это быстро, просто и невероятно вкусно. Всего пять минут на подготовку, и вы получаете яркую, сытную закуску, которая понравится всей семье и станет звездой любого праздничного стола.

Для рулета понадобятся два листа лаваша, 360 г шпрот, 180 г плавленого сыра, два вареных яйца, майонез, чеснок, огурец и немного укропа. Сыр и яйца натираем на мелкой терке, смешиваем с майонезом, солью и пропущенным через пресс чесноком. Лаваш промазываем этой массой, выкладываем тонкие пластины огурца, присыпаем рубленым укропом и распределяем шпроты. Аккуратно сворачиваем рулет, края смазываем майонезом, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на час. Перед подачей нарезаем на порционные кусочки — и закуска готова радовать гостей и близких!

Ранее мы готовили новую закуску, от которой обалдели все. Закусочный драник с селедкой — потратите 200 рублей и сразите всех наповал.

