Яблочные розочки из лаваша: когда хочется вкусного, но лень печь — обалденный десерт без лишних калорий! Хотите приготовить десерт, который поразит красотой и не оставит тяжести в желудке? Эти хрустящие розочки сочетают тонкий вкус яблок, аромат корицы и легкость лаваша. Идеальный вариант для чаепития, когда хочется сладкого, но без угрызений совести!

Для приготовления возьмите 2 сладко-кислых яблока, нарежьте их тонкими дольками и сбрызните лимонным соком — это сохранит цвет и добавит пикантности. Два листа цельнозернового лаваша нарежьте полосками шириной около 5 см. На каждую полоску выложите яблочные дольки внахлест, словно лепестки. Слегка смажьте медом или сиропом агавы (2 ст. л.), присыпьте чайной ложкой корицы и измельченными орехами (30 г). Аккуратно сверните рулетики, формируя розочки, и выпекайте при 180°C 15–20 минут до хрустящей корочки. Теплые розочки особенно хороши с каплей йогурта — настоящее наслаждение без лишних калорий!

