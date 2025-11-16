Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Беру лаваш и превращаю в хрустящие пирожочки — идеальный завтрак для занятых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти пирожки — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить вкусный и сытный завтрак. Хрустящий лаваш с нежной яично-сырной начинкой и свежей зеленью — это идеальное сочетание. Блюдо готовится буквально за несколько минут, но получается невероятно аппетитным.

Готовлю я так: три отварных яйца мелко рублю, смешиваю с 70 граммами тертого сыра, двумя столовыми ложками сметаны и измельченной зеленью. Солю и перчу по вкусу. Лист лаваша разрезаю на квадраты, в центр каждого выкладываю начинку и формирую конвертики. Для заливки взбиваю одно яйцо со столовой ложкой молока, солью и перцем. Смазываю этой смесью пирожки сверху для золотистой корочки. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 200 °C около 10–15 минут до румяности. Подаю горячими — они особенно хороши, когда лаваш хрустит, а сырная начинка остается нежной.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

