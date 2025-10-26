Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 19:46

Когда все салаты надоедают, делаю этот: вкуснота с сервелатом и овощами с горчичной заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда все салаты надоедают, делаю этот! Выручает также, когда нужно накрыть стол для внезапных гостей. Эта вкуснота с сервелатом и овощами с горчичной заправкой влюбляет в себя с первой ложки.

Вам понадобится: 250 г сервелата, 2 свежих огурца, 1 банка консервированного горошка, 1 болгарский перец, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, 1 ч. л. дижонской горчицы, зелень укропа. Сервелат нарежьте соломкой, огурцы и перец — тонкими брусочками. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте горошек без жидкости. Для заправки соедините майонез с горчицей и чесноком, заправьте салат и аккуратно перемешайте. Дайте настояться 15–20 минут в холодильнике.

Вкус салата получается сбалансированным и насыщенным: пикантные ноты сервелата гармонично сочетаются со свежестью огурцов и сладостью перца, а горошек добавляет нежную текстуру. Горчично-чесночная заправка объединяет все компоненты, придавая блюду легкую остроту и аромат.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны в майонезе со вкусом грибов: эту закуску не нужно мариновать днями и часами.

