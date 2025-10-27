Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 07:46

Овсянка, соль, вода — и гора хрустящих хлебцев готова: элементарный рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно простые и полезные хлебцы из овсяных хлопьев, которые станут вашим любимым диетическим перекусом. Рассказываем элементарный рецепт: овсянка, соль, вода — и гора хлебцев готова.

Вкус получается нейтральным с выраженным ореховым оттенком, текстура — хрустящей и ломкой. Они богаты клетчаткой, дарят длительное чувство сытости и являются прекрасной альтернативой покупным хлебцам с добавками.

Вам понадобится: 200 г овсяных хлопьев, 150 мл воды и ½ чайной ложки соли. Смешайте все компоненты в миске и оставьте на 15–20 минут для набухания. Массу разделите на 6–8 порций, каждую раскатайте между двумя листами пергамента в очень тонкие пласты толщиной 1–2 мм. Аккуратно снимите верхний слой пергамента и готовите в разогретой до 180 °C духовке на 10–12 минут. Затем переверните хлебцы и выпекайте еще 5–7 минут до золотистого цвета.

Такие хлебцы идеально подходят для завтрака с авокадо, творожным сыром или медом, а также как полезная основа для бутербродов.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку из трех ингредиентов: смешиваете банан, творог, какао — в результате вкуснота.

овсянка
рецепты
закуски
хлеб
Дарья Иванова
Д. Иванова
