16 октября 2025 в 16:28

Банан, творог, какао — в результате вкуснота: бомбическая запеканка из 3 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта бомбическая запеканка из 3 ингредиентов станет вашим любимым десертом без сахара и муки. Берете банан, творог и какао — в результате вкуснота. Идеальный вариант для полезного завтрака или легкого ужина.

Вам понадобится: 2 спелых банана, 500 г творога и 2 столовые ложки какао-порошка. Разомните бананы вилкой до состояния пюре, смешайте с творогом до однородной массы. Разделите полученную творожную массу на две равные части. В одну часть добавьте какао и тщательно перемешайте. В форму для запекания выкладывайте творожную массу ложками, чередуя светлую и шоколадную части. Зубочисткой или ножом сделайте несколько плавных движений через всю массу, чтобы создать мраморный узор. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до легкой румяности.

Вкус запеканки получается нежным и сбалансированным: сладость бананов полностью заменяет сахар, творог дает бархатистую текстуру, а какао добавляет приятную шоколадную нотку. Эта запеканка особенно хороша в охлажденном виде, когда ее вкус раскрывается полностью.

Ранее стало известно, как приготовить кокосово-творожные конфеты: идеально на замену сырникам.

