Когда надоедают сырники, готовлю из творога вкусняшки. Делов на 5 минут, а вкус получается нежным и освежающим: легкая творожная основа, тропический аромат кокосовой стружки и сладость меда.

Рецепт: смешайте 200 г сухого творога (лучше всего подходит зерненый), 2 ст. л. кокосовой стружки, 1 ч. л. меда или сиропа топинамбура по вкусу. Тщательно перемешайте до однородной пластичной массы. Если творог влажный, добавьте дополнительно 1–2 ст. л. кокосовой стружки. Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их в кокосовой стружке, слегка прижимая, чтобы стружка хорошо прилипла. Для лучшей текстуры охладите конфеты в холодильнике 1–2 часа.

Эти конфеты содержат много белка, полезных жиров и минимальное количество углеводов. Они идеальны для перекуса, полдника или легкого десерта после основного приема пищи. Храните их в холодильнике до 5 дней.

