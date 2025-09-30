Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 22:56

Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа

Участник штурма Капитолия Ченсли предъявил иск к Трампу на $40 трлн

Активист Джейкоб Ченсли Активист Джейкоб Ченсли Фото: 2020 Visionferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известный после штурма Капитолия как «шаман QAnon» активист Джейкоб Ченсли обратился в суд Аризоны с 26-страничным иском, пишет издание Phoenix New Times. В числе ответчиков он указал президента США Дональда Трампа, Государство Израиль, ФРС, компанию бизнесмена Илона Маска X и даже кинокомпанию Warner Bros.

Ченсли обвинил их в заговоре и нарушении своих конституционных прав. Он также заявил о слежке, краже криптовалюты и плагиате его идей в фильмах «Темный рыцарь» и «Аватар». В качестве компенсации Ченсли потребовал выплатить ему $40 трлн. В частности, за перенесенные личные, эмоциональные и ментальные страдания.

Помимо этого, активист назвал себя единственным законным президентом Соединенных Штатов. Он пообещал, что как только придет к власти, заставит Федеральный резерв отчеканить золотую монету весом в одну унцию и установит ее стоимость в $40 трлн, чтобы погасить госдолг страны.

Ранее Ченсли заявил о желании прилететь в Россию и съездить в Сибирь. По его словам, подобное путешествие он планирует осуществить в летнее время года.

До этого Ченсли отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стал для всех посмешищем и может потерять себя из-за наркотиков. Он назвал главу государства актером и комедиантом, который на публике выглядит так, будто у него насморк.

