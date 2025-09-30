Сосиска-бургер в слоеном тесте: обалденная закуска с луком и маринованными огурчиками! Сочные сосиски в хрустящем слоеном тесте с пикантной начинкой — идеальная закуска для пикника, перекуса или дружеских посиделок. Сочетание нежного теста, ароматных сосисок, расплавленного сыра и маринованных огурчиков понравится и взрослым, и детям. Готовится быстро и всегда вызывает восторг!

Ингредиенты

Тесто слоеное бездрожжевое — 250 г

Сосиски — 6 шт.

Сыр твердый — 100 г

Лук репчатый — 1 шт. (обжаренный)

Огурцы маринованные — 2–3 шт.

Кетчуп — 2 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Яичный желток — 1 шт.

Молоко — 1 ст. л.

Семена кунжута — для посыпки

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Раскатайте тесто, нарежьте на полоски по размеру сосисок. Смажьте каждую полоску кетчупом и горчицей, посыпьте обжаренным луком, нарезанными огурцами и тертым сыром. Заверните сосиски в тесто, плотно защипнув края. Смажьте заготовки смесью желтка с молоком, посыпьте кунжутом и выпекайте 20 минут при 220 °C до золотистого цвета. Подавайте горячими или холодными. Приятного аппетита!

