Сосиска-бургер в слоеном тесте: обалденная закуска с луком и маринованными огурчиками! Сочные сосиски в хрустящем слоеном тесте с пикантной начинкой — идеальная закуска для пикника, перекуса или дружеских посиделок. Сочетание нежного теста, ароматных сосисок, расплавленного сыра и маринованных огурчиков понравится и взрослым, и детям. Готовится быстро и всегда вызывает восторг!
Ингредиенты
- Тесто слоеное бездрожжевое — 250 г
- Сосиски — 6 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Лук репчатый — 1 шт. (обжаренный)
- Огурцы маринованные — 2–3 шт.
- Кетчуп — 2 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Яичный желток — 1 шт.
- Молоко — 1 ст. л.
- Семена кунжута — для посыпки
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Раскатайте тесто, нарежьте на полоски по размеру сосисок. Смажьте каждую полоску кетчупом и горчицей, посыпьте обжаренным луком, нарезанными огурцами и тертым сыром. Заверните сосиски в тесто, плотно защипнув края.
- Смажьте заготовки смесью желтка с молоком, посыпьте кунжутом и выпекайте 20 минут при 220 °C до золотистого цвета. Подавайте горячими или холодными. Приятного аппетита!
