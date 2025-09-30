Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 07:00

Сосиска-бургер в слоеном тесте: обалденная закуска с луком и маринованными огурчиками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сосиска-бургер в слоеном тесте: обалденная закуска с луком и маринованными огурчиками! Сочные сосиски в хрустящем слоеном тесте с пикантной начинкой — идеальная закуска для пикника, перекуса или дружеских посиделок. Сочетание нежного теста, ароматных сосисок, расплавленного сыра и маринованных огурчиков понравится и взрослым, и детям. Готовится быстро и всегда вызывает восторг!

Ингредиенты

  • Тесто слоеное бездрожжевое — 250 г
  • Сосиски — 6 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (обжаренный)
  • Огурцы маринованные — 2–3 шт.
  • Кетчуп — 2 ст. л.
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Молоко — 1 ст. л.
  • Семена кунжута — для посыпки
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Раскатайте тесто, нарежьте на полоски по размеру сосисок. Смажьте каждую полоску кетчупом и горчицей, посыпьте обжаренным луком, нарезанными огурцами и тертым сыром. Заверните сосиски в тесто, плотно защипнув края.
  2. Смажьте заготовки смесью желтка с молоком, посыпьте кунжутом и выпекайте 20 минут при 220 °C до золотистого цвета. Подавайте горячими или холодными. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.

Читайте также
Забудьте о готовке: эти сосиски в тесте готовятся сами — самый натуральный вариант
Общество
Забудьте о готовке: эти сосиски в тесте готовятся сами — самый натуральный вариант
Подойдут и самые дешевые сосиски: готовлю такой завтрак — любое утро становится праздником
Общество
Подойдут и самые дешевые сосиски: готовлю такой завтрак — любое утро становится праздником
Печем хлеб без мороки: домашняя булка получится пышной и вкусной
Общество
Печем хлеб без мороки: домашняя булка получится пышной и вкусной
Жаркое в съедобном горшочке: обалденное мясо и гарнир в одном блюде
Общество
Жаркое в съедобном горшочке: обалденное мясо и гарнир в одном блюде
Пирог «Чизбургер» с фаршем с маринованными огурчиками — дети больше не захотят фастфуд
Общество
Пирог «Чизбургер» с фаршем с маринованными огурчиками — дети больше не захотят фастфуд
сосиски
тесто
бургеры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявили, что на фронте бравады со стороны Киева нет
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.