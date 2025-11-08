Новогоднее блюдо «Мясо в избушке»: обалденный рецепт, от которого в восторге все. Круче любых шашлыков и мяса по-французски

Новогоднее блюдо «Мясо в избушке»: обалденный рецепт, от которого в восторге все. Круче любых шашлыков и мяса по-французски. Хотите удивить гостей оригинальным и вкусным праздничным блюдом? Попробуйте приготовить «Мясо в избушке» — сочную свиную шейку, заключенную в хрустящее песочное тесто и томленную в духовке целых 4 часа.

Возьмите свиную шейку (1 кг), муку (300 г), холодное сливочное масло (150 г), яйцо (1 шт.), ледяную воду (50 мл), специи (соль, перец, паприка, чеснок, соевый соус). Замаринуйте шейку в смеси соли, перца, паприки, раздавленного чеснока и соевого соуса на 2–3 часа.

Песочное тесто готовится так: охладите сливочное масло и натрите его на крупной терке в емкость с мукой. Добавьте яйцо и ледяную воду, быстро замесите тесто, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Раскатайте тесто и аккуратно заверните в него замаринованную шею, формируя своеобразную «избушку». Установите на противень, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 4 часа. Затем снимите фольгу и подрумяньте тесто еще 15–20 минут. Нежное ароматное мясо в песочной оболочке станет главной достопримечательностью вашего новогоднего стола!

