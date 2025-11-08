Полкило грибов и горстка фарша: готовлю сочную закуску — всего 30 минут и уже едим

Я готовлю эти фаршированные шампиньоны постоянно, потому что они стали для меня универсальной закуской на все случаи жизни — и для праздничного стола, и для простого ужина. Мне нравится, как нежные грибные шляпки сочетаются с ароматной свиной начинкой и расплавленным сыром. Особенно выручает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное, что точно понравится и взрослым, и детям.

Готовлю я так: одну луковицу мелко режу и обжариваю на растительном масле до золотистого цвета. Смешиваю 150 граммов свиного фарша с охлажденным луком, солю и перчу по вкусу. У 8–10 крупных шампиньонов аккуратно удаляю ножки — их можно мелко порубить и добавить в фарш для аромата. Шляпки грибов заполняю мясной начинкой и выкладываю в форму, слегка смазанную маслом. Запекаю при 180 градусах около 30 минут, пока грибы не станут мягкими, а фарш не пропечется. Затем посыпаю тертым сыром и возвращаю в духовку еще на 5–7 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Подаю горячими — это блюдо никогда не залеживается!

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.