Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 11:39

Захарова назвала варварством отмену выступления Абдразакова в Италии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Отмена выступления российского оперного певца Ильдара Абдразакова в Италии — это варварство, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU. По ее словам, подобные действия позорят страну и свидетельствуют о бескультурье.

Те, кто в Италии продавливают решения об отмене гастролей выдающихся мировых деятелей искусства из России, позорят свой народ и страну. Отмена культуры — признак бескультурья, проявление варварства, — сказала дипломат.

Ранее итальянский культурный фонд «Арена ди Верона» отменил участие Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан», запланированной на январь 2026 года. Решение было публично поддержано вице-председателем Европарламента Пиной Пичиено, которая прежде уже препятствовала выступлениям артиста в Италии.

Позднее посольство России в Италии заявило, что российский бас стал жертвой русофобских настроений после отмены его выступления. Дипломаты напомнили, что еще в 2022 году артисту аплодировали высшее руководство Италии и ЕС на открытии сезона в театре «Ла Скала», где он исполнил партию Бориса Годунова.

концерты
выступления
Мария Захарова
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инспекторы ДПС спасли женщину и двух детей из горящей машины
Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ
ВСУ попытались атаковать важный энергообъект в Курске
Россияне бросились за ипотекой и побили рекорд
В МО сообщили об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 ноября: где сбои в России
Удары по Украине сегодня, 8 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Власти Крыма пригласили Трампа в гости
«Одни гастарбайтеры»: легенда советского биатлона жестко прошелся по РПЛ
ВСУ не смогли удержать последние позиции в Купянске под натиском ВС РФ
Депутат ответил на слова Трампа о якобы нежелании России завершить СВО
В Харькове остановилось метро
Европе грозят многомиллиардные траты за помощь Киеву
Украина может получить кредит в €100 млрд от неожиданного союзника
Валерия не вошла в число номинантов на Grammy
Землю накрыла мощная магнитная буря
Почти 10 компаний решили «воскресить» популярность лабубу в России
В европейской стране закрываются АЗС из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 ноября
Захарова назвала варварством отмену выступления Абдразакова в Италии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.