Захарова назвала варварством отмену выступления Абдразакова в Италии

Отмена выступления российского оперного певца Ильдара Абдразакова в Италии — это варварство, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU. По ее словам, подобные действия позорят страну и свидетельствуют о бескультурье.

Те, кто в Италии продавливают решения об отмене гастролей выдающихся мировых деятелей искусства из России, позорят свой народ и страну. Отмена культуры — признак бескультурья, проявление варварства, — сказала дипломат.

Ранее итальянский культурный фонд «Арена ди Верона» отменил участие Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан», запланированной на январь 2026 года. Решение было публично поддержано вице-председателем Европарламента Пиной Пичиено, которая прежде уже препятствовала выступлениям артиста в Италии.

Позднее посольство России в Италии заявило, что российский бас стал жертвой русофобских настроений после отмены его выступления. Дипломаты напомнили, что еще в 2022 году артисту аплодировали высшее руководство Италии и ЕС на открытии сезона в театре «Ла Скала», где он исполнил партию Бориса Годунова.